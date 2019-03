Louis Tomlinson : Un proche ami de sa soeur, morte à 18 ans, sort du silence

Les fans de Louis Tomlinson et son ancien groupe, One Direction, sont en deuil. Ils pleurent la mort de la petite soeur du chanteur, Félicité Tomlinson, victime d'une crise cardiaque supposée à seulement 18 ans. Son meilleur ami, inconsolable, lui a écrit : "J'ai l'impression que ça aurait dû être moi".

Lukey Storey est sous le choc. Il a réagi à la disparition de son amie Félicité, en partageant sa détresse avec ses plus de 45 000 abonnés Instagram. Le rappeur anglais a écrit dans un message qu'il a depuis supprimé : "Les mots ne peuvent pas décrire ma peine. J'écris ces mots en état de choc. Elle était l'une des personnes les plus gentilles, la plus douce, la plus pure jamais rencontrées. Une pureté si rare dans ce monde. D'une certaine façon, tu as été ma première et unique fan qui m'a toujours parlé de musique, me disant à quel point c'était important et m'encourageant à écrire toujours plus. Nous nous comprenions en un regard."