Luca Zidane amoureux : Tendre déclaration pour un jour particulier

Des mois que Luca Zidane s'affiche avec une charmante et mystérieuse jeune femme. Si la proximité que le très charmant fils de Zinedine Zidane partage avec sa partenaire ne laisse aucun doute sur la nature de leur relation, le jeune footballeur de 19 ans n'a jamais été jusqu'à l'officialisation. Jamais un baiser échangé sur Instagram, alors que son regard énamouré ne trompe pas.

Rentré de ses vacances de rêve en famille, en Grèce, puis à Ibiza, Luca Zidane s'est une nouvelle fois emparé de sa page Instagram suivie par plus 440 000 abonnés pour s'afficher encore avec sa belle inconnue. Comme il le fait rarement, le gardien de but de la réserve du Real Madrid au physique d'apollon a partagé quelques mots en plus de deux photos. Une exception justifiée par un jour très particulier. Sa compagne fêtait son anniversaire le 20 juillet, sans que l'on connaisse son âge. "Joyeux anniversaire tu sais déjà tout profite bien de ta journée", a-t-il publié pour accompagner une photo d'eux deux et un romantique portrait en noir et blanc.