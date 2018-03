Lucie Lucas : Son exigence sur le tournage de Clem quand elle était enceinte...

Le 9 mars dernier, Lucie Lucas annonçait sur Instagram qu'elle venait de donner naissance à son troisième enfant, un petit garçon prénommé Milo.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la comédienne de 31 ans qui a tourné la 8e saison de la série à succès Clem (TF1) lors de sa grossesse n'a pas caché qu'elle avait eu quelques exigences durant ce tournage. "Je me suis rendu compte que j'attendais un enfant quasiment le premier jour alors que j'étais sur le plateau ! Le rôle n'avait pas été écrit pour une femme enceinte et il a donc fallu faire comme si je ne l'étais pas au début, malgré les nausées... Et puis ça n'a pas été facile physiquement car il a fallu que je masque mon état pour jouer mes scènes", a-t-elle commencé. Et la complice d'Agustin Galiana de poursuivre : "J'avais demandé de ne pas me faire jouer trop de situations dramatiques parce que j'avais peur de ne pas assumer par rapport au bébé. Mais c'est surtout un privilège de pouvoir continuer à tourner quand on attend un enfant. Et puis, on est habitée par une force particulière."

Comme nous vous le disions, c'est sur son compte Instagram que Lucie Lucas a annoncé l'excellente nouvelle. "Très émue de vous présenter mon 3e amour absolu, infiniment puissant, bouleversant de pureté... Bienvenue dans la vie, Milo, qu'elle te soit douce et intense mon adoré", écrivait-elle en légende d'un cliché en noir et blanc représentant son bout de chou endormi tout contre sa poitrine.

Pour rappel, avec son mari Adrien, Lucie Lucas est déjà l'heureuse maman des petites Lilou (7 ans) et Moïra (5 ans).