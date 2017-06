Ludivine Sagnier, Tarek Boudali... L'heure est à la Fête !

Depuis plus de trente ans – tout a commencé en 1985 précisément –, la fête du Cinéma permet aux plus boulimiques de films d'entre nous d'enchaîner les projections pendant une période déterminée. Cette année, durant quatre jours jusqu'au 28 juin, la séance est donc à 4 euros. Une manifestation qui ravit les cinévores et qui a été lancée par des marraines et parrains enthousiastes : l'acteur Tarek Boudali (Babysitting, Alibi.com), le réalisateur Éric Lartigau (La Famille Bélier), Ludivine Sagnier qu'on attend de voir dans Rémi sans famille, Déborah François prochainement à l'affiche de Loue-moi ainsi qu'Éric Metzger et Quentin Margot, le tandem de Bad Buzz.

La fête du Cinéma, c'est aussi des brocantes, des ciné-balades, des débats, des projections et des ateliers pour adultes et enfants. Il est possible aussi de visiter des lieux de tournage ! Toutes les précisions sont à lire sur Le Parisien.

Tarek Boudali sera en octobre à l'affiche de sa première réalisation, Épouse-moi mon pote, avec son ami Philippe Lacheau. Pour le quotidien et en tant qu'ambassadeur de la fête du Cinéma, il a donné ses conseils ciné : "J'ai beaucoup aimé La Momie d'Alex Kurtzman. J'imaginais cela plus enfantin alors que c'est assez adulte. La 3D ne sert à rien, mais le scénario est prenant, avec de grosses scènes d'action, on ne s'ennuie pas. Depuis Top Gun il y a trente ans, je suis un grand fan de Tom Cruise... Et la comédienne française Sofia Boutella est impressionnante."