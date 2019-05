Luke Perry enterré dans un linceul de champignons : révélations de sa fille

Depuis sa mort le 4 mars 2019, après un AVC, Luke Perry a été décrit par ceux qui l'ont côtoyé comme un homme accessible, généreux, pas du tout "star" et absolument adorable. L'acteur de 52 ans était très engagé pour la communauté LGBT+ mais aussi pour l'environnement. Engagé jusque dans le choix de ses funérailles.

Sophie Perry, la fille de Luke Perry, révèle sur un Instagram que son père n'a pas été incinéré comme l'avançait le site américain TMZ.com. La star de Beverly Hills et Riverdale a bien été enterrée, dans sa ferme de Vanleer, dans le Tennessee. L'acteur n'a pas souhaité être mis en terre dans un cercueil mais dans une sorte de "costume de champignons", un linceul entièrement biodégradable et peuplé de champignons qui permettent de nettoyer le corps et le sol de leurs toxines tout en délivrant des nutriments pour la végétation alentour. C'est l'enterrement le plus écologique qui soit. Il a été développé il y a seulement quelques années par la start-up Coeio.

C'est dans un poste Instagram que Sophie Perry a fait ces révélations en légende d'une photo de magnifiques champignons prise au parc national de Redwood : "En décembre, je suis allée à San Francisco avec deux de mes meilleurs amis. L'un d'eux ne connaissait pas la Californie donc nous sommes allés lui montrer Redwood. J'ai pris cette photo là-bas, je me souviens avoir pensé 'qu'ils sont beaux ces champignons !'. Aujourd'hui, je pense à tout autre chose quand je vois ces champignons. Le linceul de champignons funéraires, c'est absolument génial. Ce que je peux vous en dire c'est que c'est une option éco-friendly d'enterrement et je vous invite à visiter le site de Coeio ou de regarder sur Google. Mon père a découvert ça et a adoré l'idée, je ne l'ai jamais vu aussi enthousiaste. Il a été enterré dans ce linceul, c'était l'un de ses deniers souhaits. C'est vraiment un choix magnifique pour notre planète et je voulais le partager avec vous."