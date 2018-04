Lulu Gainsbourg et sa chérie Lilou : Grande décision après quatre ans d'amour

Il y a quelques jours encore, Lulu Gainsbourg était sur scène à Paris. Il jouait ses nouvelles chansons à L'Européen dans le 17e arrondissement. Hier, mardi 10 avril 2018, sa grande soeur Charlotte Gainsbourg accordait une interview au Parisien dans lequel elle parlait de son désir de faire de la maison de leur père un musée. C'est dans ce lieu qui n'a pas bougé depuis de la mort de Serge Gainsbourg en 1991 que Charlotte a tourné l'un de ses clips (Lying with You) et que Lulu a enregistré son album. Actualité Hallyday oblige, Charlotte Gainsbourg a raconté comment s'était déroulée la succession de Serge : "Les réunions chez le notaire, pour moi comme pour mes frères et soeurs, c'était franchement horrible. Mon père nous a laissés dans un flou total. C'est ce qu'il voulait : après moi le déluge. J'avais 19 ans, mes frères et mes soeurs à peine plus [les aînés de Serge, Natacha et Paul, nés en 1964 et 1967], mon frère Lulu avait 5 ans. On s'est débrouillé, résumait Charlotte. C'est revenu aux enfants, on a tout partagé... On gère le droit moral tous les quatre. On n'a pas eu d'embrouille."