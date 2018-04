Charlotte Gainsbourg et l'héritage de Serge : "On gère tous les quatre"

Lundi 2 avril 2018, Serge Gainsbourg aurait eu 90 ans. Il est mort le 2 mars 1991, Charlotte avait 19 ans. Elle a en a fait une chanson sublime, Lying with You, dans son dernier album, Rest. Alors qu'elle est en tournée depuis une date triomphale à La Cigale de Paris, le 28 mars, l'artiste de 46 ans s'est longuement confiée dans Le Parisien (mardi 10 avril 2018) sur son souhait de faire de la maison de son père un musée.

Un flou total

Alors que la question de l'héritage de Johnny Hallyday et de ses choix, jugés incompréhensibles par beaucoup, occupent la une, Charlotte Gainsbourg revient sur la succession de son père. "C'était très douloureux au départ, comme ça l'est toujours dans toutes les familles. Les réunions chez le notaire, pour moi comme pour mes frères et soeurs, c'était franchement horrible. Mon père nous a laissés dans un flou total. C'est ce qu'il voulait : après moi le déluge. J'avais 19 ans, mes frères et mes soeurs à peine plus, mon frère Lulu avait 5 ans." Si l'on connaît bien Charlotte et Lulu, il ne faut pas oublier les deux aînés de Serge : Natacha (née le 8 août 1964) et Paul (né en 1967) nés de ses amours avec Françoise-Antoinette Pancrazzi, dite Beatrice.

Malgré des enfants nés de femmes différentes (Beatrice, Jane Birkin et Bambou), aux histoires différentes, la succession de Serge Gainsbourg s'est déroulée très simplement : "On s'est débrouillé, résume Charlotte. C'est revenu aux enfants, on a tout partagé... On gère le droit moral tous les quatre. On n'a pas eu d'embrouille." Et comme Charlotte avait un attachement particulier à la maison de son père, elle l'a rachetée : "Moi j'ai voulu racheter la maison rue de Verneuil. Les autres n'avaient pas envie et on peut les comprendre", résume-t-elle en riant.

Depuis plus de vingt-cinq ans, cette maison n'a pas bougé. Au 5 bis rue de Verneuil dans le 7e arrondissement de Paris, les murs du grand salon sont toujours noirs, l'espace est peuplé du grand piano et des objets curieux de Serge Gainsbourg. Longtemps, les lieux furent ceux du recueillement, du souvenir pour sa propriétaire. Et puis l'envie de l'ouvrir lui est revenue. La chanteuse et actrice a d'abord ouvert les portes à son frère Lulu pour qu'il y enregistre T'es qui là ?, son dernier album. Charlotte y a également filmé le clip de Lying with You. L'espace est trop étriqué pour en faire un musée. Alors Charlotte Gainsbourg est en train de racheter l'appartement d'à côté pour "rendre une circulation possible des visiteurs". Elle recherche des financements, la mairie de Paris pourrait l'aider.