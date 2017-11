Charlotte Gainsbourg, son père sur son lit de mort : "Une image traumatisante"

Charlotte Gainsbourg avait 19 ans lorsque son père, Serge Gainsbourg, meurt d'une crise cardiaque. Vingt-six ans plus tard, elle dévoile son cinquième album, Rest, sur lequel figure notamment le titre Lying With You. Dans cette chanson, elle aborde le traumatisme que représente le fait d'avoir vu son père sur son lit de mort. Pour le Melting Pop d'Europe 1 le 20 novembre, elle revient sur cette épisode qui est à l'origine de sa chanson.



"C'est une image qui traumatise un peu... Après, on gère à la fois une image vivante et une image morte. Moi, je voulais parler de celle qui m'avait choquée en dernier, mais en même temps, c'était une déclaration d'amour à ma sauce. Je le faisais sans aucune pudeur, c'est ça qui me plaisait dans le côté cru. C'est quand même une grande déclaration d'amour", explique Charlotte Gainsbourg au micro de Patrick Cohen.

Sur cet album qu'elle a coécrit et composé par Guy-Manuel de Homem-Christo (Daft Punk) et qui a été en grande partie produit par SebastiAn, la fille de Jane Birkin a aussi signé un morceau qui s'intitule tout simplement Kate, le prénom de sa soeur disparue en 2013. Sur le plateau de Quotidien, elle avait déclaré : "Cette chanson était un dialogue que j'ai eu avec moi-même." Installée à New York, ville qu'elle a choisie pour se remettre de la mort tragique de son aînée, Charlotte Gainsbourg a su trouver les mots, en français cette fois, pour parler de ces deux êtres si chers qu'elle a perdus.

En pleine préparation d'une tournée, Charlotte Gainsbourg sera le mois prochain à l'affiche de La Promesse de l'aube, dans lequel elle incarne la mère de l'écrivain Romain Gary : "J'ai adoré le rôle, a priori très loin de moi physiquement. Ça me rappelait l'accent russe de ma grand-mère. Je n'ai pas appris à parler polonais mais c'était très intensif." Et pour se vieillir, elle avait droit à "quatre heures de prothèse".