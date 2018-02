Charlotte Gainsbourg : La chanson cachée de sa fille Joe... Un trésor

Ce vendredi 9 février, les Victoires de la musique 2018 sont remises en direct de la Seine musicale de Boulogne-Billancourt. Charlotte Gainsbourg fait partie des artistes attendues avec son album Rest qui lui vaut d'être nommée dans la catégorie Artiste féminine de l'année en face de la très talentueuse Louane et de l'idole Catherine Ringer. Trois générations d'artistes sensationnelles pour un trophée, casse-tête assuré.

Avec Rest, Charlotte Gainsbourg propose l'un des albums les plus sombres, les plus beaux, les plus intimes de l'année. Elle signe les textes inspirés par la mort de sa soeur Kate Barry et de son père Serge Gainsbourg et les chante de sa voix faussement fragile sur les rythmes électro du producteur Sebastian. On savait que Charlotte Gainsbourg avait filmé la maison de son père pour le clip Lying With You, ses filles Alice (15 ans) et Joe (6 ans) pour celui de Bloody Valentine et son fils Ben (20 ans) pour Ring-A-Ring O' Roses. Ceux qui ont écouté l'album en entier, qui se sont plongés dans cette ambiance spectrale aussi troublante que rythmée, auront entendu son ultime secret : la chanson de Joe.

Maman ? T'as écouté ma musique ?

À la fin des Oxalis, un bijou qui raconte une promenade étrange dans un cimetière sur un rythme enlevé, il faut attendre quelques secondes pour entendre cette chanson cachée que l'on imagine enregistrée par hasard. Cela commence par un court dialogue entre Charlotte et sa fille, encore toute petite : "Maman ? T'as écouté ma musique ? Elle est chiante ma musique. Je trouve que t'aimes pas." On entend le rire de la compagne d'Yvan Attal juste avant que leur fillette ne se lance dans la chanson de l'alphabet en anglais. Au bout d'une minute, les grosses basses de Sebastian portent la petite voix de Joe pour un final galvanisant. Ce clin d'oeil inattendu, charmant comme tout, n'est sans doute pas anodin. Quelle plus belle manière de terminer un album habité par le deuil que de surprendre ses auditeurs avec ce petit moment hors du temps ?