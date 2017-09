M. Pokora et Christina Milian : Restaurant en tête à tête à Los Angeles...

M. Pokora et Christina Milian ont un point commun. Le chanteur français et la chanteuse et actrice américaine ont la même date d'anniversaire, le 26 septembre. Bien que quatre ans les séparent, les deux artistes sont sur la même longueur d'onde.

Après après avoir passé des instants privilégiés ensemble cet été à Saint-Tropez, le coach de The Voice kids et la star de 90's house (émission diffusée sur MTV) se sont retrouvés en ce mois de septembre à Los Angeles. M.Pokora, qui effectue ce voyage avec plusieurs de ses amis, les a quittés le temps d'un tête-à-tête avec Christina Milian. L'interprète de When You Look at Me (titre pop sorti en 2001) a partagé des images de leur repas en tout petit comité sur sa story Instagram, le filmant alors qu'ils sont au restaurant. En T-shirt noir, des nombreux tatouages sur les bras apparents, M. Pokora fixe l'objectif. De courtes séquences légendées "Happy Birthday (In France)", en référence au décalage horaire. Le chanteur français a-t-il eu le droit à un cadeau de la part de celle qu'il ne quitte plus depuis quelques semaines ? Christina Milian a-t-elle prévu d'être aussi sexy que l'année dernière pour son 36e anniversaire ? On se souvient que l'héroïne de la télé-réalité Christina Milian Turned Up avait dégainé une combinaison transparente au comble du raffinement pour souffler sa 35e bougie au cours d'une soirée organisée à son QG du Catch, où elle a d'ailleurs été repérée avec M. Pokora il y a quelques jours.

Avant de partager ce repas et cette sortie nocturne, le beau gosse et l'ex de Lil Wayne ont assisté ensemble à un concert de MHD qui se produisait pour la première fois à Los Angeles.