Madonna et ses jumelles, Estere et Stella : De la pauvreté à la vie de star

Pour Estere et Stella, c'est une autre vie qui s'ouvre à elles. Après leur adoption, elles sont allées à Los Angeles, à New York, en Italie pour l'anniversaire de leur nouvelle maman et enfin au Portugal, où Madonna s'est installée avec Mercy et David pour que ce dernier puisse intégrer le centre de formation du Benfica Lisbonne. En quelques mois, elles voient du pays et y prennent goût. Madonna nous fait suivre leurs aventures, souvent craquantes, sur son compte Instagram. On y a vu les fillettes en jogging adidas doré, danser, beaucoup danser (y compris sur du Nicki Minaj), mais aussi faire de la balançoire, du foot, la sieste et tisser de très jolis liens avec leurs aînés David, Mercy, Rocco et Lourdes...