Maëva Coucke, Top 12 de Miss Monde : Sylvie Tellier l'a "en travers de la gorge"

Samedi 8 décembre 2018 se déroulait l'élection Miss Monde 2018. Un concours auquel Maëva Coucke a participé et qui se déroulait à Sanya, en Chine. Très vite, il a été annoncé que Miss France 2018 faisait partie des 30, puis des 12 finalistes. Le public français pensait donc qu'elle avait de grandes chances d'intégrer au moins le Top 5. Mais il n'en était malheureusement rien.

L'aventure de la belle (fausse) rousse de 24 ans s'est en effet arrêtée à ce Top 12 puisque c'est la Miss Biélorussie qui a été choisie (et élue Miss World Europe). Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas tardé à crier leur colère et leur déception. Si elle ne s'est pas exprimée hier, Sylvie Tellier a brisé le silence ce dimanche 9 décembre en story Instagram. Et la directrice générale de la société Miss France n'a pas hésité à lancer une petite pique au comité d'organisation de Miss Monde.

"Coucou tout le monde, donc voilà on a dormi sur ce classement. Un Top 12 c'est chouette, on est fier de Maëva même si le Top 5 nous reste un peu en travers de la gorge parce qu'elle l'aurait mérité. Mais c'est la vie, c'est que quelque chose de mieux l'attend quelque part. Maintenant notre priorité c'est de retourner à Lille, de retrouver notre promotion 2019. (...) Un petit mot pour les délégués de la soirée Miss Monde parce que si nous, on mettait la gagnante dans les billets de la soirée, vous ne seriez pas contents et je le comprends." Ces derniers mots ont été prononcés alors qu'elle montrait lesdits billets de la soirée et sur lesquels figurait Vanessa Ponce de Leon (Miss Mexique) qui a remporté la couronne.

Maëva Coucke n'a également pas caché sa déception : "Hello tout le monde, l'aventure Miss Monde est terminée et vous connaissez le résultat. Top 12 donc je suis très contente de ramener cette belle place à mon pays. Après, je vous avoue que je suis forcément déçue de ne pas avoir intégré le Top 5 et d'être Miss World Europe. C'est que mon destin est ailleurs. En tout cas je n'ai pas de regrets, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je pense que je ne pouvais rien faire de plus. Je tiens à féliciter toutes les candidates et notre Miss World."

Maëva Coucke prend l'avion ce soir avec Sylvie Tellier pour retrouver son chez elle et rejoindre les prétendantes au titre de Miss France 2019. Elle compte bien "les conseiller et passer du temps avec elles".