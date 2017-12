Maéva (Secret Story 10), encore opérée ? "Mon nez me complexe !"

À l'instar de Charles des Ch'tis ou encore de Vanessa la ch'ti de Secret Story, Maéva Martinez (Secret Story 10) a participé au tournage de l'émission Zéro complexe il y a quelques mois. Elle est ainsi passée sur le billard en Tunisie, devant les caméras de Star24, afin de se faire refaire les seins... mais aussi le ventre !

Interrogée par Sam Zirah pour En toute intimité à ce sujet, Maéva – qui est également au casting de La Villa des coeurs brisés 3 – a révélé qu'elle avait déjà de nouvelles envies côté chirurgie esthétique. "J'ai d'autres complexes, notamment mon nez. Je suis très très complexée par mon nez parce qu'il est un peu épais à la base, j'ai deux petites bosses... Selon le profil, j'ai un nez qui fait un peu crochu ou en trompette. Ça me complexe, ouais !", a-t-elle commenté face à un Sam Zirah un peu surpris. Et l'ex-petite amie de Marvin de poursuivre : "Autant, quand on se regarde comme ça, on ne le voit pas forcément. Autant sur les photos, à chaque fois, je dis au photographe 'Tu retouches mon nez ! Tu sors pas cette photo sans avoir retouché mon nez !'."

Questionnée sur la raison pour laquelle elle n'a pas souhaité faire refaire son nez en Tunisie, Maéva a indiqué avec honnêteté : "Je ne l'ai pas fait refaire dans Zéro complexe, je me suis dit que trois opérations d'un coup, ce serait trop. Et en plus de ça, j'ai besoin de temps encore parce que c'est le visage... C'est important. J'ai besoin d'être sûre. J'ai ma famille qui n'est pas du tout pour... Faut que je voie quelques chirurgiens, que je fasse des simulations..."