Magloire aminci : sa renaissance après le deuil et un malaise cardiaque

On ne le voyait plus à la télévision depuis quelques années, Magloire va faire son grand retour dans quelques semaines sur France 2 ! En effet, l'ex-chroniqueur du Morning Live sur M6 a accepté de camper le nouveau rôle du génie Magik dans Fort Boyard, le jeu d'aventures estival du Service public... Un nouveau job qui va de pair avec sa nouvelle vie.



Cette opportunité tombe à pic pour Magloire (50 ans dans quelques jours) qui a vécu une période sombre depuis le décès de sa maman Raphaëlle, fin 2016, suivie par une importante prise de poids... et finalement un malaise cardiaque en octobre 2017. Interrogé par France dimanche, il déclare : "Je renoue avec la vie, notamment grâce à Fort Boyard, a-t-il raconté sans tabou à ce sujet. J'ai maigri, je me surveille et je suis surveillé. Quand ce type d'événements arrive, vous devez suivre un traitement et des protocoles. Pour la première fois de mon existence, j'apprends à prendre soin de moi. La vie est, à présent, devant moi."