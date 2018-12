Maïtena Biraben : Énorme fou rire à cause d'une blague graveleuse d'Artus !

Si la mauvaise blague de son désormais ennemi juré Vincent Bolloré ne l'avait pas du tout faite rire, Maïtena Biraben est pourtant adepte de l'humour et les téléspectateurs de sa regrettée émission Le supplément, sur Canal +, se souviennent sans doute de ses fous rires, notamment lors de la "bio interdite" de son ami Vincent Dedienne. Elle a de nouveau prouvé son goût pour l'humour sur RMC.

Maïtena Biraben recevait donc Artus, lequel a une grosse actualité puisqu'il a tourné dans la 4e saison de la série Le bureau des légendes sur Canal + et qu'il est sur les planches dans l'excellente et très décalée pièce comique Duels à à Davidéjonatown. Celui que le grand public a notamment découvert lors de sa participation à l'émission Danse avec les stars a répondu aux questions de la séquence "J'aime, pas j'aime" et il a été questionné sur l'adaptation, pour adultes, des livres de la collection Monsieur, madame...

"J'aime beaucoup. Je trouve ça très drôle. Il y avait déjà quelqu'un qui avait fait des parodies de Martine. Il y avait la parodie de Martine à côté d'un cheval où c'était marqué : 'Martine surestime son anus.' Je trouvais ça très drôle ! Elle était très bien celle-là", a déclaré Artus, provoquant un communicatif fou rire de Maïtena Biraben...