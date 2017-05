Malika Ménard, une nouvelle animatrice pour NRJ12 !

Malika Ménard (29 ans) va bientôt faire son retour à l'animation télé.

Selon nos confrères de Télé 2 semaines, l'ex-Miss France 2010 qui a déjà animé Paris tout compris et Paris, le club (France 3) ou Face Off (SyFy) et qui a été chroniqueuse pour L'Equipe 21 a été recrutée par la chaîne NRJ12.

Sur la chaîne des Anges de la télé-réalité et du Mad Mag d'Ayem Nour, l'ex-reine de beauté animera cet été Dans les secrets de..., un magazine de société hebdomadaire diffusé en deuxième partie de soirée. Celui-ci devrait aborder des thèmes tels que "le business de l'amour", "les services des urgences" ou encore "Comment avoir un corps parfait ?".

Cette nouvelle expérience permettra-t-elle à Malika de se faire enfin une vraie place sur nos petits écrans ? L'avenir nous le dira.

Une chose est sûre, avant de se consacrer à 100% à ce nouveau job, Malika Ménard va devoir faire le deuil de se mamie Colette qui nous a malheureusement quittés il y a quelques jours après un terrible accident. Très attristée par cette disparition, la jeune femme lui a récemment adressé une lettre très émouvante sur les réseaux sociaux.