Manon Marsault et Julien Tanti mariés : Jul fait le show, Tiago en voiturette !

Manon Marsault et Julien Tanti ont scellé leur amour ! Le couple phare des Marseillais (W9) a célébré son mariage à Cassis, dans le Sud de la France. Une cérémonie qui s'est déroulée sur trois jours ! Après la mairie jeudi 2 mai 2019 puis la fête à la plage le lendemain, samedi 4 mai les amoureux se sont dit "oui" à l'église et ont célébré leur union avec leurs proches.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Manon Marsault et Julien Tanti ont vu les choses en grand ! À l'église, où la jeune mariée s'est affichée divine en robe blanche, c'est leur fils Tiago, qui fêtera bientôt son premier anniversaire, qui leur a apporté les alliances en voiturette télécommandée ! Les amoureux ont ensuite fait une sortie digne des films. Tous leurs invités, à l'instar de Paga, Greg, Nacca, Benjamin Samat, Adixia, Milla Jasmine, Maeva, Julien Bert, Nikola Lozina, Carla Moreau, Kevin Guedj, Jessica Thivenin, Thibault Garcia Kuro, les attendaient avec impatience devant l'église afin de les féliciter pour leur union.

Bar humain et Jul en survet'

Après les photos, l'heure est au cocktail ! Les convives du couple ont eu la surprise de découvrir que la serveuse proposait des coupes de champagne... attachée à sa robe ! La jeune femme servait alors de bar humain, original ! Mais le clou du spectacle a été le concert privé d'un célèbre rappeur marseillais, Jul. En survêtement noir et baskets, l'interprète de Tchikita a fait le show face à des mariés déchaînés !

Et il n'est pas le seul à avoir poussé la chansonnette. Le youtubeur Bengous, fervent supporter de l'Olympique de Marseillais, a également interprété Tié la famille lors de la soirée. Et enfin, Carla Moreau et Manon Marsault ont elles aussi pris le micro, chantonnant sur de jolies mélodies devant la salle ravie.

Entre temps, les invités ont eu l'honneur de déguster les superbes mets de Vincent Tournayre, célèbre chef du Palais Brongniart de Paris. Au menu : king crabe, sucrine acidulée et pickles d'oignons nouveaux pour l'entrée, veau du Quercy, asperge verte baguée, purée de pomme de terre truffée et ses jus pour le plat. Enfin, en dessert, le chef a proposé un Saint-Honoré à la vanille de Madagascar et aux noisettes du piémont torréfiées avec éclats de caramel. Un menu gastronomique qui a semble-t-il fait son effet.

Pour résumer, le mariage de Manon Marsault et Julien Tanti était énorme !!! Toutes nos félicitations.