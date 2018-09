Marc Lavoine en larmes après la déclaration d'amour de sa fille Yasmine

Samedi 15 septembre 2018, Catherine Ceylac opérait sa dernière rentrée dans son émission culte Thé ou café, qui sera définitivement arrêtée au mois de décembre prochain. Diffusé sur France 2 chaque samedi et dimanche matin depuis vingt ans, le programme disparaît des antennes pour raisons financières, c'est ce qui avait été annoncé le 24 mai dernier par le syndicat SNJ de France Télévisions.

Mais la présentatrice de 63 ans compte bien terminer cette belle aventure en beauté et c'est avec Marc Lavoine qu'elle a décidé d'entamer sa courte saison. Le chanteur de 56 ans, venu assurer la promo de son dernier album, Je reviens à toi, ne s'attendait sans doute pas à finir en larmes sur le plateau.

En effet, après avoir reçu la surprise de découvrir sa fille Yasmine en vidéo, l'interprète de Elle a les yeux revolver n'a pas caché son émotion face à la déclaration d'amour de son aînée de 20 ans : "C'est la personne la plus sensible que je connaisse. Je crois que c'est de ça que j'ai hérité de lui : sa sensibilité. Et ce n'est pas de la fragilité", livre-t-elle avant d'ajouter : "Papa, c'est quelqu'un de très fort, quelqu'un qui s'est battu pour en arriver là où il est arrivé. Il a une immense volonté. Il est têtu mais je crois que je le suis tout autant que lui", et de conclure avec un "je t'aime papa" craquant.

Tête baissée, larmes et yeux rouges, Marc Lavoine, gêné par la situation, lâche : "Ce n'est pas bien de faire ça" avant de confirmer la complicité qu'il partage avec Yasmine malgré le fait qu'il n'apprécie pas trop parler de sa vie privée.

Pour rappel, Marc Lavoine est père de quatre enfants, Yasmine en 1998, Roman en 2007 et Milo en 2010 nés de ses amours avec Sarah Poniatowski et Simon (32 ans), né d'une précédente union avec Denise Pascale.