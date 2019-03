Marc Lavoine, LEJ et Alain Chamfort... Superbe show pour "Tout le monde chante"

Mercredi 13 mars 2019, de nombreuses personnalités se sont rassemblées salle Pleyel, à Paris, à l'occasion de la 7e édition de Toutes les femmes chantent contre le cancer. Organisé par l'association Tout le monde contre le cancer, ce gala de charité avait pour objectif de récolter des fonds en faveur d'établissements hospitaliers, notamment l'Échappée rose, institut pour les femmes malades.

La soirée était assurée par un orchestre symphonique exclusivement féminin, dirigé par Nicolas Guiraud, sous les cordes de la célèbre violoniste Anne Gravoin. En parallèle, de nombreux artistes se sont succédé sur scène pour rendre hommage aux femmes malades, comme Alain Chamfort, Marc Lavoine ou encore Gauvain Sers, révélé par les premières parties de Renaud. Lucie Lebrun, Elisa Paris et Juliette Saumagne, les trois filles du trio LEJ, ont également donné une performance, tout comme le talentueux duo toulousain Cats on trees (Nina Goern et Yohan Hennequin). Des artistes lyriques et musiciens de talents étaient également présents, à l'image de la trompettiste Lucienne Renaudin Vary, Robyn Bennett, le pianiste franco-libanais Simon Graichy, le duo La Framboise Frivole ou encore la chorale gospel Voice 2gether, qui a collaboré avec Ibeyi, Jain ou encore Slimane.

Cette soirée musicale d'exception a attiré quelques personnalités. On peut par exemple noter la présence de l'animateur Sébastien Folin et de son ancienne consoeur, Marie-Sophie Lacarrau, "joker" du JT de France 2. Maya Lauqué, coprésentatrice de La Quotidienne (France 5), a été photographiée lors du photocall, tout comme Aurélie Dufourmantelle, déléguée générale de Tout le monde contre le cancer.