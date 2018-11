Marc-Olivier Fogiel en larmes : "J'ai fait des choses que j'aurais pas dû..."

Marc-Olivier Fogiel a été très marqué par le tsunami qui a frappé l'Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka et l'Inde en décembre 2004, une catastrophe naturelle tellement gigantesque qu'elle avait entraîné la mort de 250 000 personnes dans la région...

Interrogé dans Thé ou Café (France 2) par Catherine Ceylac ce 3 novembre 2018, l'animateur de 49 ans qui était en vacances en Thaïlande à l'époque a accepté de revenir sur ses souvenirs douloureux... mais avec une très grande difficulté. Celui qui recueille d'habitude les confidences des autres dans Le Divan (France 3) a expliqué les larmes au yeux : "En fait c'est compliqué pour moi d'en parler parce que... C'est là que j'ai appris qu'il fallait se recentrer sur l'essentiel, si je peux résumer. C'est impossible pour moi de parler de ce que j'ai vu là-bas (...) J'ai essayé de le faire en analyse, j'ai été aidé par ce qu'on appelle la cellule de déchocage qui porte bien son nom parce qu'elle vous remue."

Et l'animateur d'On refait le monde et d'RTL Soir d'ajouter avec une très grande honnêteté : "J'ai fait des choses là-bas que je n'aurais pas dû faire parce que je n'étais pas capable de les assumer après-coup. On est porté par une espèce de nécessité vitale en pensant qu'on est à la hauteur parce qu'on est rescapé et qu'on est quasiment les seuls rescapés... et finalement il y a des gens dont c'est le métier d'aller aider les sinistrés, j'aurais pas dû, je ne regrette rien mais je saurai pas en parler aujourd'hui."

C'est alors qu'il venait faire la promotion de son livre - en passe de devenir un best seller ! - Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? (éditions Grasset) dans lequel il retrace son combat, avec son mari François, pour fonder une famille en ayant recours à la gestation pour autrui (ils sont les pères comblés de Mila, 7 ans et Lily, 5 ans) que Marc-Olivier Fogiel a été invité à évoquer ce douloureux passé.

