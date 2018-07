Marc-Olivier Fogiel : Papa gaga, il dévoile un dessin de sa fille !

Ce n'est pas la première fois que le journaliste télé et radio dévoile les créations artistiques de ses petites filles. Il y a un mois, lorsqu'il avait eu la surprise de retrouver quelques mots signés à la main : "Mes papas je vous aime." Ou encore le 23 avril dernier, il avait partagé une carte postale où était écrit "Chers papa et dadou, je passe de bonnes vacances chez mamie. Je vous embrasse." Devant tant d'amour, Marc-Olivier Fogiel est le plus heureux des papas.

Depuis décembre 2013, il est marié au photographe François Roelants. Le couple a eu recours à la gestation pour autrui (GPA) pour accueillir ses deux filles, Mila (née en 2011) et Lily (née en 2013).