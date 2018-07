Mareva Galanter (Miss France) : Nostalgique devant une photo d'elle enfant !

Mareva Galanter ne court plus les défilés et autres podiums depuis plusieurs années. À la place, elle s'est reconvertie dans la télé, la chanson ou encore la comédie. Pour preuve, elle a de nouveau montrée ses talents en intégrant, au côté d'Helena Noguerra, Arielle Dombasle et Inna Modja l'équipe des Parisiennes, fameux quatuor composé dans les années 60 et remis sur pied par Laurent Ruquier. Fortes du succès de leurs représentations, Les Parisiennes prolongent le plaisir avec de nouvelles dates à l'Olympia et une tournée en France.

Côté vie privée, Mareva Galanter file toujours le parfait amour avec l'animateur Arthur, avec qui elle est en couple depuis plusieurs années. En 2005, ils accueillaient une petite fille, Mavana.