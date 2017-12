Mariah Carey et son jeune amoureux : Dernier shopping à Aspen avec Bryan Tanaka

Jeudi 28 décembre 2017, Mariah Carey et son jeune compagnon, le danseur de 34 ans Bryan Tanaka, profitaient de leurs derniers instants de vacances dans la très prisée station de ski d'Aspen dans le Colorado. La chanteuse de 48 ans, reine incontestée des fêtes de Noël depuis la sortie de son tube All I Want For Christmas is You, a été photographiée une dernière fois dans les boutiques de la station avec son chéri. Ce week-end, elle est attendue à New York pour le réveillon.

Comme chaque année, Mariah Carey a passé Noël à Aspen comme de nombreuses autres stars - on pense à Kurt Russell et Goldie Hawn qui y réunissent toute leur famille. Pour ses jumeaux Moroccan et Monroe (6 ans), la chanteuse a même pu faire venir le Père Noël... Si ce n'est pas avoir le bras long ça !

Avant les fêtes, Mariah Carey avait donné quelques concerts en Europe et était passée par Paris le 9 décembre. Trois jours après la mort de notre idole Johnny Hallyday, la diva n'avait pas manqué de lui rendre hommage en chantant Que je t'aime avec ses admirateurs français. "Nous voulions juste dire merci à Johnny Hallyday. Je veux aussi juste dire que les bons musiciens ne meurent jamais", avait déclaré la diva.

Ce week-end du réveillon, Mariah Carey est de retour chez elle à New York. La star est même attendue sur la scène du Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest, l'émission du 31 décembre diffusée en direct depuis Time Square. Bonne joueuse, la star a accepté de revenir chanter juste avant le décompte alors que l'année dernière sa prestation sur la même scène avait été catastrophique. Mariah Carey avait arrêté de chanter, prétextant n'avoir aucun retour malgré son playback. C'est une des émissions les plus regardées chaque année par les Américains et le raté de Mariah avait fait du bruit ! On lui souhaite donc bonne chance...