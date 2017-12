Mariah Carey : Son inattendu et touchant hommage à Johnny Hallyday !

Samedi 9 décembre, la France entière vibrait à l'unisson à l'occasion des obsèques de Johnny Hallyday. Alors qu'un hommage populaire lui était rendu sur les Champs-Élysées et à l'église de la Madeleine, le soir venu c'est à l'AccorHotels Arena qu'un autre hommage lui a été adressé par... Mariah Carey !

La star américaine, débarquée à Paris le 6 décembre, donnait une représentation unique dans la capitale et, visiblement mise au courant de la mort de Johnny Hallyday, elle lui a rendu hommage. Sur scène, on a pu voir un portrait du rockeur et la chanteuse américaine a alors entamé, en français, quelques secondes du titre Que je t'aime, repris par la foule. "Nous voulions juste dire merci à Johnny Hally­day. Je veux aussi juste dire que les bons musiciens ne meurent jamais", a ajouté la diva.