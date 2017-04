Marie-Claude Pietragalla et son bel amoureux : Complices pour soutenir J-P Goude

Tout le gratin parisien était réuni ce mardi 25 avril au dîner annuel de la Société des Amis du musée national d'art moderne Centre Pompidou. L'invité d'honneur de cette soirée définitivement placée sous le signe de l'art n'était autre que l'artiste Jean-Paul Goude.

Tour à tour photographe, graphiste, vidéaste et directeur artistique, le génie créatif a fait cadeau d'une centaine de ses oeuvres au Centre Pompidou. Il expose désormais ses tirages photo, dessins, collages et autres masques et sculptures ainsi que son fameux carnet de dessin rempli de croquis explicatifs du défilé du bicentenaire de la Révolution française.

Alors que le musée fête ses 40 ans, Jean-Paul Goude, accompagné de sa femme Karen, est venu inaugurer son "Grand Bal à Pompidou", soutenu par le directeur du musée Bernard Blistène, le président du Centre Pompidou Serge Lasvignes et le président de la Société des Amis du musée d'art moderne, Didier Grumbach.

Etaient également invités à la soirée : l'ancienne danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla et son compagnon Julien Derouault, ainsi que le chef du Pavillon Ledoyen, Yannick Alleno qui était accompagné de sa charmante épouse Laurence. Sont venus en couple aussi : Hélène de Fougerolles et son chéri Marc Simoncini, fondateur du site Meetic, ainsi que le baron Ernest-Antoine Seillière et sa femme Antoinette Barbey.

Le défenseur des droits Jacques Toubon et sa femme Lise étaient aussi de la partie, de même que le président de l'Institut du Monde Arabe Jack Lang et son épouse Monique, ainsi que le directeur général du groupe industriel du même nom, Laurent Dassault et sa femme Martine.

La belle Farida Khelfa que l'on a vue dans le film Neuilly Sa Mère avait aussi répondu présente à l'invitation, à l'instar du styliste Azzedine Alaïa qui a posé entre Clémence et Didier Krzentowski de la galerie Kreo, et du couturier français Alexis Mabille.

Coline Chavaroche