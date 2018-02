Marie Garet "défigurée" : La vérité sur ses opérations de chirurgie esthétique

L'été dernier, Marie Garet, grande gagnante de Secret Story 5 (TF1 et NT1), était victime d'un grave accident de la route. Après avoir démenti l'information dans un premier temps, la jeune femme avait fini par s'expliquer au micro de Sam Zirah, évoquant un "très très grave traumatisme crânien avec beaucoup de fractures au niveau du visage". Plus de six mois plus tard, l'ancienne candidate de télé-réalité s'exprime à nouveau auprès du blogueur... L'occasion d'évoquer les récentes attaques sur son physique.

Marie Garet a ainsi révélé avoir été opérée afin de retrouver son visage. "Je me suis retrouvée complètement défigurée, donc j'ai été obligée de faire des opérations", explique-t-elle. Toutefois, celle qui avait intégré la Maison des Secrets avec Geoffrey, son amoureux de l'époque, est claire : "Ce n'était pas de la chirurgie esthétique, c'était de la chirurgie reconstructrice." La jeune femme précise avoir sauté le pas car elle ne pouvait "plus manger" ni "ouvrir la bouche". "Ça risquait de m'handicaper à vie", lance-t-elle.

Afin d'être totalement transparente sur son accident, Marie Garet a même dévoilé des photos d'elle juste après le drame. Des clichés sur lesquels elle affiche une mâchoire gonflée en plus des cicatrices visibles au niveau de son visage. "J'avais envie de mourir, je passais mes journées devant le miroir", poursuit-elle. Et d'ajouter, en larmes : "Je me suis dit : 'Je préférerais être morte mais belle.' Je ne me voyais pas rester comme ça."

Marie Garet a par ailleurs tenu à lancer un message aux internautes qui ne cessent de l'attaquer sur son physique ces dernières semaines. "J'aimerais que cet acharnement cesse, mais que ça cesse pour tous. (...) Vous êtes en train de détruire des vies", a-t-elle déclaré.