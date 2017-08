Marie Garet (Secret Story 5) : Des photos d'elle nue bientôt dévoilées ?

Décidément, ces derniers temps, Marie Garet enchaîne les coups durs. Fin juillet, la grande gagnante de Secret Story 5 aurait été victime d'un grave accident de la route selon Jeremstar et Le Parisien. Et, bien qu'elle ait formellement démenti, un proche a bel et bien confirmé l'information. En parallèle de cet épisode, la jeune femme doit faire face aux menaces de son ex-compagnon, comme elle l'a révélé lors d'un entretien accordé à Sam Zirah.

"Je ne tombe que sur des gratteurs, des mythos", a déploré l'ex-chérie de Geoffrey dans Secret Story 5. Son dernier compagnon, rencontré en septembre dernier, lui a "fracassé [sa] caisse". "Je lui ai filé 700 euros pour financer les réparations", a confié l'ex-candidate de télé-réalité. Mais, finalement elle s'est rendu compte que la somme n'avait pas été dépensée pour sa voiture : "Il a acheté ses cadeaux de Noël avec !"

Et l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que Marie Garet réclamait ses sous, son ex-compagnon a proposé un drôle de deal. "Il voudrait vendre des photos de moi à poil en disant que je suis refaite pour me rembourser les 700 euros !", a lâché l'ancienne blonde devenue brune. Des photos qu'il n'aurait d'ailleurs pas en sa possession : "Il ne s'est rien passé avec lui... Mais bon on ne sait jamais, la nuit, quand je dors..."

À côté de ces menaces, la jeune femme est quotidiennement confrontée aux critiques des internautes sur son physique. Ainsi, elle raconte que lorsqu'elle publie une photo d'elle sans maquillage, certains la comparent aux frères Bogdanov ou encore à Caitlyn Jenner. Toutefois, au beau milieu des nombreuses attaques, Marie Garet a parfois droit à des gentillesses : "On dit que je ressemble à Lana Del Rey et Vitaa, c'est positif mais ça reste très rare." Déjà agacée par les rumeurs d'abus de chirurgie esthétique, Marie Garet a démenti à plusieurs reprises, allant jusqu'à dévoiler des photos de son enfance afin de prouver sa bonne foi...