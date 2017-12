Marie (Secret Story 11) sans nouvelles de Laura ! "Alain est très mauvais !"

Encore un rebondissement que l'on n'avait pas vu venir !

Si la victoire de Noré dans Secret Story 11 face à Laura, Barbara et Charlène avait déjà surpris beaucoup de monde sur les réseaux sociaux le 7 décembre dernier, voilà qu'une nouvelle inattendue vient de provoquer la stupéfaction : Laura ne donnerait plus la moindre nouvelle à sa "meilleure amie" Marie, celle qui s'était sacrifiée pour qu'elle puisse intégrer la Maison des Secrets. De plus, Marie ne se gêne désormais plus pour dire ce qu'elle pense d'Alain... à savoir qu'il ne serait pas une bonne personne !

Cette dernière a effectivement statué sur son compte Snapchat lundi 11 décembre 2017 : "Alain est quelqu'un de très manipulateur et de très mauvais. Il est en train de retourner complètement le cerveau de Laura. Je trouve ça très dommage parce que j'ai toujours dit du bien d'Alain, même beaucoup de bien. (...) J'ai vu son vrai visage jeudi et je me rends compte que c'est quelqu'un de très mauvais." Et la jeune femme de poursuivre son récit à charge contre le petit ami de sa meilleure amie : "Alain l'a accaparée. À cette heure-ci, Laura est avec des gens qu'elle ne connaît pas. (...) Je trouve ça très grave de vouloir casser une amitié parce que le mec est jaloux et veut faire son buzz par derrière. Ça m'attriste beaucoup, je ne peux rien faire !"

De son côté, Laura n'a pas encore réagi aux révélations de Marie...