Mariés au premier regard : Divorce de Marlène et Kevin après une grosse trahison

Tout avait bien commencé pour Kevin et Marlène. Les deux candidats de Mariés au premier regard 3, compatibles à 82%, ont eu un coup de coeur au premier regard. Ils se sont donc mariés et ont vécu une belle nuit de noces. Mais leur relation s'est dégradée durant la lune de miel. L'ouvrier spécialisé de 26 ans s'est fermé après avoir révélé son enfance difficile à l'assistante maternelle de 30 ans. Et il a reproché à sa femme d'être trop collante ou de prendre les choses trop à coeur, car elle n'a pas compris son comportement.

Kevin est tout de même allé chez Marlène pour voir si la cohabitation se passait bien. Mais il lui a rapidement fait savoir qu'il la voyait plus comme une amie. Il a tenté de temporiser les choses en expliquant qu'ils pouvaient faire connaissance en tant qu'amis et voir où cela les mèneraient. Sous le choc, Marlène a essayé d'encaisser le coup. Sans surprise, Kevin est vite retourné chez lui.

Marlène n'était pas au bout de ses surprises car son amie Marina, avec laquelle elle a passé une soirée avec Kevin avant la séparation, est venue lui faire une révélation. "Aujourd'hui, je pense que Kevin n'est pas la personne qu'il te faut. J'ai trouvé qu'il avait un comportement vraiment étrange avec moi. Petits regards appuyés, les petites réflexions. Arrivé à un moment, ça m'a vraiment mise mal à l'aise. Je me suis dit qu'il était peut-être en train de jouer à un jeu. À un moment, il m'a dit : 'Tu vas voir ce que je vais te faire dans la piscine.' Si mon mari avait dit ça à une fille, ça m'aurait dérangée. Du coup, je me suis permis de lui envoyer un message."

Après avoir sorti son portable, Marina a lu le message en question. Elle lui a expliqué qu'elle avait l'impression qu'il jouait un jeu de séduction avec elle et lui a demandé si c'était le cas. "Je n'ai pas forcément joué le séducteur, mais tu me plais vraiment, oui. Mais ça reste entre nous", lui a répondu Kevin. Furieuse, Marlène a déploré son manque de respect, soulignant qu'il se comportait "comme une merde" avec elle.

Divorce pour Marlène et Kevin

Très vite, Marlène a tenté de joindre Kevin pour le confronter. "Je sais qu'elle va se marier. Tu crois que je vais m'amuser à foutre le bordel dans son couple ?", a-t-il lancé dans un premier temps. Et, quand la belle brune lui a rappelé qu'il avait admis à Marina qu'elle lui plaisait, il s'est justifié : "Je voulais que ça reste entre nous parce que tu allais être jalouse. Je savais que tu allais péter un plomb, ce qui est normal. Mais moi, c'était dans le sens 'tu es jolie, tu es bon délire'. J'avoue avoir été maladroit. Je n'aurais pas dû faire ça. Il n'y avait vraiment aucune arrière-pensée. Par respect pour toi, jamais il n'y aurait eu quelque chose derrière. (...) Ça n'excuse pas tout, mais j'ai du respect pour toi."

Marlène, a refusé ses excuses. "Basta, on arrête les frais. On va aller au divorce. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Tu m'as écoeurée, déçue et trahie", a conclu la jeune femme. "Très bien", lui a simplement répondu Kevin...