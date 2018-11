Marilou Berry et Géraldine Nakache : Mamans rayonnantes avec Julie Depardieu

Noël approche à grands pas ! Jeudi 22 novembre 2018, Amazon ouvrait les portes de sa Maison de Noël, un lieu éphémère et féérique situé au coeur de Paris pour enchanter les fêtes de fin d'année. Le rendez-vous avait été donné à La Crémerie pour cette soirée d'inauguration à laquelle ont participé de nombreuses personnalités.

Parmi elles, Marilou Berry. La jeune maman du petit Andy qu'elle présentait il y a peu s'est offert une nouvelle sortie et a croisé sur son chemin une autre mère de famille, Géraldine Nakache. Les deux comédiennes et réalisatrices ont pris la pose ensemble, imitant le couple d'amoureux formés par Philippe Manoeuvre et sa chérie Candice de la Richardière. Karin Viard était également de la partie pour découvrir le Sapin enchanté qui s'illumine grâce à la voix, avant de poser avec les joyeux lutins de la Pop Room, le temps d'un moment décalé. Comme elle, l'humoriste Vincent Dedienne, Elie Semoun, Jonathan Zaccaï (actuellement à l'affiche du Bureau des Légendes et au cinéma dans Le Grand Bain) et l'acteur de Dix pour cent Grégory Montel se sont pris au jeu.

Il n'en fallait pas plus non plus pour amuser la truculente Julie Depardieu, toujours encline à faire la fête et assurer le spectacle. Que ce soit l'Antre magique du Père Noël, le centre de contrôle du Père Noël connecté ou les univers de la Loge des Lutins, la Cuisine enchantée et le Boudoir de Noël, l'esprit féérique a ravi les invités du soir. Emma de Caunes, qui est aussi mère de famille, s'est quant à elle délectée de la sélection Amazon des dernières tendances en matière de jouets, de mode, de déco et de high-tech, tandis que de nombreux invités offraient leurs plus beaux sourires à la Smile Box, la borne magique qui comptabilise les visages souriants pour une oeuvre de charité.

Le grand public peut d'ores-et-déjà visiter la Maison de Noël d'Amazon, dont les portes seront ouvertes du 23 novembre au 2 décembre 2018 inclus, de 10h à 20h.