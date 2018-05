Marine Delterme (Alice Nevers) : Pourquoi elle pourrait arrêter la série...

Depuis 16 saisons, Marine Delterme endosse le rôle d'Alice Nevers (TF1). Un personnage dont elle ne se lasse pas tant les scénaristes et la production réussissent à parfaitement mener les intrigues pour proposer des choses nouvelles aux téléspectateurs. Il y a néanmoins un détail qui pourrait la pousser à quitter la célèbre série comme elle l'a admis lors de son interview accordée à nos confrères de Télé 7 Jours.

Après que le journaliste lui a demandé si, comme Cécile Bois de Candice Renoir, cela lui avait traversé l'esprit d'arrêter de tourner dans la série, Marine Delterme a répondu : "Cécile tourne en province, elle voit moins ses enfants que moi. J'ai la chance de rentrer à la maison le soir. Si la série se tournait ailleurs, je ne le ferais pas."

Pour rappel, la belle actrice de 48 ans est l'heureuse maman de deux garçons : Gabriel (né en 1998 et fruit de ses amours avec l'acteur suisse Jean-Philippe Écoffey) et Roman, né en décembre 2008 et fruit de son union avec l'écrivain Florian Zeller). En août dernier, elle n'hésitait d'ailleurs pas à dévoiler une photo en compagnie de son aîné, sur Instagram.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques le 7 mai 2018.