Marine Lorphelin, son chéri poignardé : L'agresseur "a reconnu les faits"

Marine Lorphelin et son amoureux Christophe ont été victimes d'une terrible agression lors du réveillon du Nouvel An. Alors qu'ils sortaient d'un cinéma de Lyon, les tourtereaux ont été attaqué par un inconnu à proximité d'une bouche de métro. Ce dernier a brandi un couteau et poignardé à plusieurs reprises le chéri de notre Miss France 2013, cherchant à l'atteindre au ventre et à la gorge.

L'assaillant a été localisé et arrêté jeudi 4 janvier 2018 chez ses parents à Grenoble. D'après nos confrères du Progrès, son état psychique ne permettait pas de la placer en garde à vue. Ce dernier a alors été admis à l'hôpital du Vinatier, dans une unité psychiatrique, en région lyonnaise. Il devait toutefois être mis en examen pour tentative d'homicide par le juge d'instruction. Le parquet a par ailleurs réclamé un mandat de dépôt ayant pour but d'assurer son incarcération en fonction de son évolution médicale.

Toujours d'après les informations de nos confrères, l'agresseur, un ancien étudiant en technique de 28 ans aujourd'hui sans emploi, "a reconnu les faits". Il aurait agi après avoir été éconduit à plusieurs reprises par Marine Lorphelin, qu'il harcelait depuis plus de deux ans, notamment sur les réseaux sociaux.

Depuis le drame, le père de Christophe a donné des nouvelles, indiquant que son fils "va mieux" à Fenua TV. "Je l'ai eu au téléphone cette nuit, il sortait de la salle d'opération, a-t-il déclaré. Durant l'agression, Christophe s'est débattu contre son agresseur, et en rattrapant le couteau à pleine main, il a eu deux doigts bien entaillés ainsi que le pouce. Il a donc été opéré hier, et, d'après le médecin, il devrait retrouver l'usage et la mobilité de ses doigts, ce qui est d'autant plus important qu'il est guitariste et adore le wake-board."

De son côté, Marine Lorphelin tente tant bien que mal d'aller de l'avant. L'étudiante en médecine a posté un cliché de ses feuilles de révision devant son ordinateur avec, en fond d'écran, son amoureux Christophe. "Penser à demain. Ne pas se déconcentrer", a-t-elle écrit.