Marion Cotillard endeuillée par la mort de David Buckel

Marion Cotillard a une voix, et elle compte bien l'utiliser pour des causes qui la touchent. Sur Instagram, c'est un homme, David Buckel, que la star française a décidé d'honorer. En postant un émoji coeur brisé, l'actrice a rendu hommage à ce fameux activiste new-yorkais défenseur des droits LGBT et de l'environnement qui s'est immolé par le feu, samedi 14 avril, pour dénoncer la destruction de l'environnement.

"David Buckel avait visiblement tout prévu. Dans un sac posé sur le gazon, les policiers new-yorkais ont retrouvé deux messages", raconte Marion Cotillard, qui relaie des extraits de ces deux lettres bouleversantes. "Je suis David Buckel et je viens de m'immoler, c'est un suicide de protestation. (...) Je m'excuse pour tout ce bazar", disait le premier message, écrit à la main. Dans la seconde lettre, plus longue, l'avocat activiste justifie son choix de s'être immolé. "La plupart des êtres humains sur la planète respirent aujourd'hui un air rendu dangereux pour la santé par les énergies fossiles, et beaucoup meurent prématurément à cause de cela. Ma mort précoce au carburant fossile reflète ce que nous nous infligeons à nous-mêmes", explique Buckel.

"J'espère que c'est une mort honorable qui pourra servir à d'autres", peut-on également lire dans cette lettre. Dans les commentaires, les abonnés de Marion Cotillard n'ont pas manqué de réagir. Et si beaucoup ont imité la chérie de Guillaume Canet avec un émoji coeur brisé, d'autres se sont lancés dans le débat. "Ce n'est pas en disparaissant qu'on se bat le mieux, argue notamment un internaute. Ni en choquant, j'en suis pour ma part convaincue, je n'adhère pas à ce mode d'expression en vogue. C'est en portant la parole, en informant, en donnant l'exemple... Quel gâchis de ne pas utiliser cette passion dans ce sens constructif. C'est très triste, dramatique d'arriver à ça."