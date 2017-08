Marion Cotillard et Guillaume Canet s'éclatent sur une drôle de vague

En effet, les tourtereaux ont profité de ce qu'on appelle un mascaret. Ce phénomène naturel très spectaculaire se produit sur une centaine de fleuves, rivières et baies dans le monde – il en existe deux en France, dont un à Saint-Pardon – et se caractérise par une vague, plus ou moins haute, qui remonte le cours du fleuve et dont la puissance varie en fonction de la hauteur de la marée.

Outre ces photos où l'on peut voir Marion Cotillard échanger avec des habitants du coin, Guillaume Canet a immortalisé sur Facebook ce fameux mascaret. "6 minutes de glisse pure" sur la Dordogne, raconte le réalisateur des Petits Mouchoirs, qui a pris part à cette aventure avec Marion Cotillard, laquelle était sur une planche en tandem avec un dénommé Nicolas Leroy.