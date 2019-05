Marion Cotillard : Minishort et nombril à l'air, son look inattendu à Cannes

À Cannes, Marion Cotillard est dans son élément. Aussi décontractée que glamour, la star de 43 ans a fait son deuxième tapis rouge de cette 72e édition après celui du film La Belle Époque dans lequel joue son compagnon Guillaume Canet. Ce 22 mai 2019, l'actrice française est venue soutenir son ami qui l'a dirigée dans Juste la fin du monde, Xavier Dolan, qui dévoile au Festival sa nouvelle oeuvre, Matthias et Maxime. Pour ce red carpet, elle a de nouveau dévoilé son nombril, cette fois dans un look signé Balmain composé notamment d'un minishort audacieux.

Matthias et Maxime, en lice pour la Palme d'or, raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui s'embrassent pour les besoins d'un court métrage amateur. Après ce baiser d'apparence anodine, un doute récurrent s'installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences. Au casting, le prolifique réalisateur retrouve Anne Dorval et Antoine Pilon de Mommy, ainsi que Pier-Luc Funk, Nancy Grant, Catherine Brunet, Gabriel D'Almeida Freitas, Samuel Gauthier et Adib Alkhalidey.

Si Marion Cotillard est incontournable sur la Croisette, le réalisateur Xavier Dolan connaît bien les lieux aussi. C'est en tant que scénariste-réalisateur qu'il se fait connaître du public lors de la projection de son premier long métrage J'ai tué ma mère à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2009, à tout juste 20 ans. Son film suivant, Les Amours imaginaires, est sélectionné dans la section Un certain regard, tout comme le suivant, Laurence Anyways. Avec Mommy, il remporte le prix du jury en 2014 et décroche le grand prix avec Juste la fin du monde deux ans plus tard.