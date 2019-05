Marlène (Mariés au premier regard 3) vend sa robe : "Je souhaite m'en séparer"

Marlène a bien l'intention de tourner la page de l'émission Mariés au premier regard 3 (M6)... et d'une très jolie façon !

Après son divorce avec Kevin avec qui elle était pourtant compatible à 82% (pour rappel, ce dernier avait ouvertement dragué une amie à elle !), la jolie sudiste trahie a décidé de vendre sa robe de mariée pour la bonne cause.

Sur son compte Instagram, elle a expliqué début mai 2019 : "Voilà maintenant quasiment un an que j'ai eu la chance de vivre l'incroyable aventure Mariés au premier regard, je souhaite aujourd'hui me séparer de ma robe de mariée pour lui donner une seconde vie et ainsi clôturer symboliquement cette histoire !" Et de poursuivre : "Comme vous le savez, il y a bientôt neuf mois, j'ai décidé de m'impliquer dans l'association @uneviedeouf.uvdo. La vente de ma robe contribuera à réaliser de nouveaux rêves d'enfants atteints de maladies orphelines, notamment d'épidermolyse bulleuse. Mon but aussi dans cette démarche est de faire parler au maximum de cette association, donc si vous n'avez pas besoin d'une robe de mariée dans l'immédiat, mais que vous avez quand même envie de participer, vous pouvez faire un don sur le site de l'association."

Après avoir partagé le lien de la vente aux enchères de sa robe, Marlène a évidemment reçu de nombreuses félicitations de la part des internautes. Si vous souhaitez participer, sachez que vous avez jusqu'au 11 mai 2019 à 20h30 pour vous manifester.