Mariés au premier regard : Kevin séducteur avec Marina ? "C'est un coup monté"

La déception a été immense pour Marlène, dans l'épisode de Mariés au premier regard 3 diffusé lundi 1er avril 2019, sur M6. L'assistante maternelle de 30 ans a découvert que son mari Kevin avait envoyé un message ambigu à sa meilleure amie Marina, après une soirée durant laquelle il aurait eu un comportement de séducteur envers elle. L'ouvrier spécialisé de 26 ans a dit à la jeune femme qu'elle lui plaisait. En apprenant cela, la belle brune a donc pris la décision de divorcer.

Interrogé par nos confrères de 20 Minutes, Kevin a livré sa version des faits. Après avoir confié qu'au retour du voyage de noces en Crète, cela avait été compliqué pour lui, le candidat a admis qu'à l'issue du week-end chez Marlène, il savait qu'il n'y aurait rien de plus. Malgré tout, son ex-femme est allée chez lui pleine d'espoir, en compagnie de Marina. C'est à ce moment-là qu'il aurait été séducteur, un moment qui n'a pas été filmé, et qu'il a par la suite envoyé le fameux SMS. Mais il l'assure, il n'a jamais souhaité aller plus loin avec la copine de Marlène : "En fait, je n'ai pas dragué sa copine. J'ai rigolé avec elle comme j'aurais pu rigoler avec ma soeur, ma tante ou n'importe qui. Moi je rigole avec tout le monde. Pour le message, j'ai été maladroit. C'était dans le sens 'tu me plais parce qu'on peut rigoler de tout'. Dans la présentation de l'émission, je dis que j'aime les filles avec des formes, elle devait faire 40 kg toute mouillée. Ce n'était pas de la drague. J'ai essayé de m'expliquer avec Marlène 50 000 fois, mais elle n'a pas compris."

Si Marlène assure qu'elle n'était pas au courant que Marina avait envoyé un message à Kevin pour le tester, ce dernier a vécu cela comme un "coup monté" : "De m'envoyer un message pour le montrer ensuite à Marlène, je trouve ça assez bas. Sachant qu'en plus, avec Marlène, c'était mort. (...) J'ai l'impression d'avoir affaire à une ado et j'ai trouvé ça complètement nul de la part de Marlène [le message qu'il a interprété comme un piège, NDLR]. Ce n'est pas comme si j'avais embrassé quelqu'un d'autre, comme si j'avais couché avec quelqu'un. C'est sa copine qui m'écrit et je lui réponds. Je sais que je vais passer pour un gros connard après l'épisode. Je me suis fait une raison. Pour moi, je n'ai rien à me reprocher. Je suis droit dans mes baskets. Il faut bien un méchant dans l'histoire." Malgré tout, Kevin ne regrette pas cette expérience qui lui a beaucoup appris sur lui-même.

Marlène en couple

Interviewée par Purepeople, Marlène est revenue sur cette soirée où tout a basculé pour elle : "On a fait un apéro chez sa tante et je l'ai trouvé un peu séducteur avec Marina. J'ai trouvé que sa façon de se comporter avec elle et de la regarder était un peu bizarre. (...) Ensuite, c'est l'épisode où elle vient à la maison pour me dire qu'elle lui a envoyé un message pour voir si cette ambiguïté qu'on avait sentie était bien réelle ou pas. En l'occurrence, elle l'était puisqu'il lui a répondu qu'elle lui plaisait. Donc à ce moment-là, c'est vrai que ça a été super difficile pour moi." La jeune femme nous a ensuite expliqué qu'aujourd'hui encore, Kevin ne voyait pas où était le mal. Malgré tout, ils ont continué à avoir des échanges cordiaux pour le bien de la diffusion.

"Je pense qu'une fois que la diffusion sera terminée, on n'aura plus de contact. À part si on doit parler de ça. On aurait pu rester amis s'il n'y avait pas eu l'histoire avec Marina. Je pense que lui n'a pas envie non plus qu'on reste amis", a ajouté Marlène. Heureusement, cette dernière a finalement trouvé l'amour dans les bras d'un ami de Florian (candidat de la saison 2). Et elle nage dans le bonheur depuis deux mois : "Il habite à Nice et moi à Toulouse. Donc le projet sur le long terme, ce serait que je retourne vivre à Nice. Je suis de Nice à la base. En attendant, on va prévoir beaucoup de week-ends ensemble. Je me dis que je n'ai pas fait cette expérience pour rien. Ça m'a permis de rencontrer quelqu'un de bien."