Matthieu Delormeau et Pierre Ménès rabibochés : "Je suis un peu con par moments"

Tout est finalement rentré dans l'ordre entre Pierre Ménès et Matthieu Delormeau.

Pour rappel, le nouveau chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) avait fait savoir il y a quelques jours face à Cyril Hanouna qu'il était ravi d'intégrer l'émission sans l'ex-star de NRJ12 qu'il n'appréciait pas du tout. "Je ne le supporte pas humainement. Quand tu m'as invité pour mon retour à la télé, il s'est conduit comme n'importe quoi avec ma compagne, et ça je ne le pardonne pas. C'est un manque d'éducation absolu. Il l'a fait exprès, j'étais là. Et il a eu de la chance, c'est que j'étais encore trop faible pour lui mettre ma main dans la gueule", avait confié celui qui a dû quitter les plateaux de télé durant plusieurs mois à cause de sa santé.

Interpellé sur cette sortie sans concession par nos confrères du Buzz TV Mag, Matthieu Delormeau – qui a depuis fait son retour dans le show médias – avait rebondi ce mercredi 20 septembre : "Je pense que Pierre Ménès se trompe de personne. Je n'ai jamais vu sa femme de ma vie, je pense qu'il me confond avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le début d'une idée de ce dont il parle."

Dans la foulée, et avant leurs futures retrouvailles dans TPMP, les deux chroniqueurs se sont donc expliqués... et réconciliés à en croire un tweet publié par Pierre Ménès mercredi soir. "Vraie discussion avec Matthieu Delormeau. Le problème est réglé. J'aurais dû commencer par là mais je suis un peu con par moments", a-t-il tweeté. Et son confrère de réagir : "Rassure-toi Pierre. Je le suis aussi et pas que par moments ! Heureux de cette réconciliation. Avoir un ami qu'on admire, c'est chiant."