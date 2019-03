Matthieu Delormeau VS Didier (ADP): Le chroniqueur répond et enfonce l'émission

Après avoir animé TPMP People, Matthieu Delormeau était autour de la table des chroniqueurs de Touche pas à mon poste sur C8, vendredi 29 mars. L'animateur âgé de 45 ans a été invité à réagir à la récente attaque de Didier, candidat de L'amour est dans le pré 2019.

Matthieu Delormeau s'est dit surpris de la réaction de l'éleveur de vaches dans l'Aveyron de 56 ans car il ne l'a aucunement critiqué. C'était surtout l'émission de M6 qu'il avait dans le viseur et il ne l'a pas caché : "Je n'ai pas critiqué les agriculteurs. Je dis juste que, et ce monsieur n'a pas compris c'est dommage, que j'étais au contraire dans son sens et qu'effectivement cette émission, sur dix agriculteurs, on en montre un en slip, qui est en train d'ouvrir la porte en slip, un qui est bourré, un qui est rougeot, un qui a pas de dents... Sauf que, ce n'est pas ça les agriculteurs."

L'ancien animateur de NRJ12 a ensuite accusé la production de se moquer des participants : "On se moque d'eux ! Alors arrêtez de nous faire croire que vous aimez les agriculteurs, vous vous foutez de leur gueule dans une émission de télé-réalité". Des propos auxquels l'animatrice Karine Le Marchand pourrait bien réagir.

Pour rappel, Matthieu Delormeau avait regretté dans l'émission TPMP du 30 janvier dernier que la production ait pris la peine de souligner que Didier était vierge. "On est dans la caricature la plus complète. Non, ce n'est pas que la vraie vie... Sur sept agriculteurs, si vous allez partout en France, vous ne tombez pas que sur un puceau qui a un accent à couper au couteau", avait-il ajouté. Et de préciser que, selon lui, le programme "se fout[ait] ouvertement de la gueule de gens assez simples et qui ne connaissent pas la télévision".

Après avoir découvert ces attaques, Karine Le Marchand a pris la peine d'interroger Didier il y a quelques jours, à l'occasion du tournage de l'ouverture des courriers. "Est-ce que tu crois sincèrement que L'amour est dans le pré s'est moqué de toi ?", l'a-t-elle questionné. Et le candidat de répondre : "Mais non. Et je te le dis, si je vois Hanouna... Euh non, Delormeau, si on peut me donner un droit de réponse en face de lui, je mettrais les points sur les i et avec les virgules s'il le faut."