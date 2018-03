Maud Fontenoy liée à Nicolas Sarkozy: "Il m'a permis de sauver mon petit garçon"

Maud Fontenoy est une femme aux multiples casquettes. Une navigatrice hors pair d'abord qui compte pas moins de trois exploits à son actif : une traversée de l'océan Atlantique à la rame (2003), de l'océan Pacifique à la rame également (2005), et le tour de l'hémisphère Sud à la voile à contre-courant (2006-2007). Une femme politique ensuite, vice-présidente de la région PACA. Et enfin une mère de famille qui accueillera d'ici au mois de juin son quatrième enfant, et une battante qui a surmonté à deux reprises le cancer, le sien (col de l'utérus) et celui de son fils aîné Mahé. Des épreuves qu'elle n'a pas traversées seule.

La future maman de 40 ans évoque le lien tout particulier qui l'unit à Nicolas Sarkozy, et il n'est pas uniquement de nature politique. L'ancien président de la République lui a apporté un soutien décisif dans la maladie de son fils comme elle l'évoque dans un entretien accordé à Nice-Matin ce jeudi 29 mars. "Je suis très liée à Nicolas Sarkozy depuis très longtemps. Il m'a permis de sauver mon petit garçon. On a une amitié de plus de dix ans. Je pense que la fidélité en amitié est fondamentale, quelles que soient les épreuves de la vie", confie Maud Fontenoy, faisant ici certainement référence à la récente garde-à-vue de Nicolas Sarkozy et sa mise en examen. "Aujourd'hui comme hier, demain, il peut compter sur son soutien", assure la Varoise. L'ancien chef de l'État a notamment aidé Maud Fontenoy à entrer en contact avec les meilleurs spécialistes pour soigner son petit Mahé qui fêtera son 10e anniversaire en juin prochain.

Sollicitée par ceux qui suivent son parcours hors norme et la lisent depuis des années, la maman de Mahé (9 ans), Hina (4 ans) et Loup (3 ans) publie ce mois-ci un nouveau livre, Vivre vraiment (éditions First). Un ouvrage rassemblant des confidences et des conseils sur la vie de femme, celle de maman et sur ses combats.

L'intégralité de l'interview de Maud Fontenoy est à découvrir dans Nice-Matin en kiosques le 29 mars 2018.