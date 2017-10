Maxim Nucci et Isabelle Ithurburu amoureux au Parc, le couple a fêté ses 2 ans

Vendredi 27 octobre, le PSG recevait l'OGC Nice à domicile. Un affrontement marqué par l'absence d'une recrue star de l'effectif parisien, Neymar Jr. L'attaquant brésilien de 25 ans a écopé d'un match de suspension et avec sursis après son exclusion à Marseille la semaine d'avant. Qu'importe, les tribunes du Parc des princes affichaient complet et plusieurs personnalités ont fait le déplacement.

Alors qu'il planche actuellement sur le nouvel album de Johnny Hallyday et passe de longues heures en studio avec l'icône du rock français, Maxim Nucci, alias Yodelice, s'est accordé une pause en se rendant au Parc des princes avec sa compagne, la ravissante Isabelle Ithurburu. Très complice en cette soirée sportive, l'auteur, compositeur et interprète de 38 ans et la journaliste de 34 ans ont échangé de tendres baisers tandis que Jain, la petite protégée de Maxim Nucci qui rencontre un franc succès, se trouvait à leurs côtés.

Un peu plus tôt dans la semaine, Isabelle Ithurburu a partagé une photo de couple sur Instagram, selfie pris dans la rue et servant à immortaliser une date particulière. Cela fait maintenant deux ans que l'ex de Jenifer et l'animatrice du Tube et du Canal Rugby Club sur Canal + sont ensemble. "Deux ans d'amour", a ainsi écrit la jolie Paloise de 24 ans tandis qu'elle et Maxim Nucci apparaissent tous les deux casqués. Très discrets au début de leur relation, les tourtereaux affichent à présent leur bonheur au grand jour, comme cet été.