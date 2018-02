Megan Fox se lâche sur Hollywood et son industrie "sans scrupule"

Maman de trois enfants, Megan Fox s'est volontairement éloignée d'Hollywood. Et pas seulement pour élever ses adorables Noah Shannon (5 ans), Bodhi Ransom (4 ans) et Journey River (1 an), fruits de son amour pour Brian Austin Green. La jolie actrice de 31 ans a "quitté" l'industrie du film par pur dégoût. C'est ce qu'elle raconte dans une interview très cash accordée à E! News.

"On ne se préoccupe pas beaucoup de ce qui est bon pour les gens", avance Megan Fox dont la dernière apparition au cinéma remonte à 2016, dans Ninja Turtles 2. Elle poursuit : "Tant que vous survivez durant le tournage et qu'ils obtiennent ce dont ils ont besoin, il leur importe peu que vous tombiez raide mort après. Ce n'est pas un problème si vous vous cassez le bras ou une jambe."

Évoquant un univers "sans scrupule", la star révélée par la franchise Transformers – dont elle avait été évincée – ne mâche pas ses mots. "Vous pouvez réellement tomber malade, tant que vous ne saignez pas du visage, vous devrez continuer de bosser, déclare-t-elle. On ne se soucie pas du tout de votre sécurité ou de votre bien-être, ce n'est pas important parce vous êtes un moyen et non une fin en soi."

Aujourd'hui en pleine promotion pour la griffe de lingerie coquine Frederick's of Hollywood dont elle est l'égérie, Megan Fox a trouvé son équilibre, entre quelques tournages (elle sera dans la comédie de James Franco, Zeroville), les enfants et la vie de couple. "Brian fait la routine du matin et les emmène à l'école, moi j'ai pour habitude d'aller les chercher", révèle l'actrice qui explique aussi s'accorder au moins un moment chaque semaine avec son amoureux : "On essaie de faire un ciné chaque semaine ou un déjeuner entre adultes pour que tout ne soit pas centré autour des enfants."