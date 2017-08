Megan Fox torride en lingerie : La jeune maman fait grimper la température

Lorsque Megan Fox n'est pas en train de chouchouter et de biberonner l'un de ses trois enfants – Noah (4 ans), Bodhi (3 ans) et Journey (qui a fêté son premier anniversaire le 4 août) –, elle pose pour Frederick's of Hollywood. Voilà bientôt un an que la griffe de lingerie sexy a officialisé son association avec Megan Fox. L'actrice de 31 ans est ainsi devenue égérie, actionnaire et "partenaire artistique" de la marque. En mars 2017, elle est apparue sur sa première campagne pour les saisons printemps-été 2017, photographiée par Ellen von Unwerth.

Moins de six mois plus tard, l'ex-star de Transformers récidive, et c'est encore plus hot ! En effet, la belle fait exploser le mercure de votre thermomètre avec quelques-uns des derniers modèles de la collection. Allongée, lascive et sensuelles, sur un canapé chesterfield en cuir, dans des dessous en satin et dentelle, elle est tout simplement à se damner !

Et quand on sait quels sont, selon Megan Fox, les must-have de toute femme distingué e en matière de lingerie, on en connaît un qui doit être comblé : c'est son mari Brian Austin Green !