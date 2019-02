Meghan et Harry au Maroc : Leur somptueuse pause secrète, merci Richard Branson

Très sollicités pendant les deux journées d'activités programmées pour eux au Maroc, le prince Harry et Meghan Markle ont eu le privilège d'apprécier dimanche 24 février 2019 une bienfaisante accalmie : grâce à son amitié avec Sir Richard Branson, le patron-aventurier-philanthrope de Virgin, le couple a pu savourer un déjeuner dans une relative intimité avec pour décor le cadre majestueux des montagnes de l'Atlas...

Ce jour-là, le duc et la duchesse de Sussex, arrivés tard la veille à Casablanca, avaient quitté tôt le matin Rabat, où ils étaient hébergés au palais royal, pour se rendre en hélicoptère à Asni, une commune nichée au pied du Haut Atlas. Là, ils avaient consacré plusieurs heures à la découverte d'un pensionnat de jeunes filles permettant à ces adolescentes de zones rurales de recevoir un enseignement, grâce à l'action de l'association Education For All fondée il y a des années par l'entrepreneur britannique Michael McHugo. Ce dernier a d'ailleurs reçu des mains du prince Harry, au cours d'une cérémonie baignée de soleil et surplombée par les sommets, les insignes de membre de l'ordre de l'empire britannique, distinction qui lui a été conférée dans la promotion du Nouvel An 2019. Harry et Meghan avaient par la suite visité le Lycée Qualifiant Grand Atlas situé juste en face, accueillis avec beaucoup de ferveur par les élèves, formant une haie d'honneur. Quelques heures plus tard, le couple princier réapparaissait dans la capitale, le soir venu, pour une réception à l'ambassade de Grande-Bretagne que la duchesse de Sussex a illuminée de sa robe Dior façon caftan et son ventre annonciateur d'un heureux événement.

Entre-temps, le prince Harry et Meghan Markle avait fait une escale à la Kasbah Tamadot, un hôtel de luxe perché dans l'Atlas, sur les hauteurs d'Asni. Pratique. Et ce qui est encore plus pratique, c'est que ce 5 étoiles digne des contes des Mille et une nuits, comme en témoignent les images du site officiel de l'établissement, appartient à Sir Richard Branson et sa société Virgin Limited Edition – une collection d'hôtels raffinés sur des sites rêvés.