Meghan Markle bientôt maman : ce bel objet qu'elle transmettra à sa fille

Le royal baby est attendu à tout moment et la tension monte outre-Manche, tant et si bien que la moindre ambulance s'approchant du Frogmore Cottage, la résidence des Sussex à Windsor, déclenche un mouvement de panique. En attendant l'annonce de la naissance, on sait déjà que Meghan Markle a un joli cadeau de côté si elle accueille une petite fille.

Comme elle l'avait expliqué lors d'une interview accordée à HELLO! Canada en 2015, l'ancienne actrice américaine s'est offert une montre Cartier, le modèle Tank Française, dans l'espoir qu'un jour, elle pourra la transmettre à son enfant : "Quand j'ai appris que Suits avait été reconduite pour une troisième saison - ce qui, à ce moment, semblait être une étape importante -, j'ai fait une folie et acheté la version bicolore, avait expliqué cette férue de mode. Je l'ai faite graver au dos, "De M.M. à M.M.". Et j'ai prévu de la donner à ma fille un jour. C'est ce qui rend ce genre de pièce si spéciale, le lien que vous avez avec." Un précieux bijoux dont le plus petit modèle coûte 5 350 euros.