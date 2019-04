Kate Middleton et William ont visité la nouvelle maison de Meghan et Harry

C'est en toute discrétion que le prince William et Kate Middleton ont visité la nouvelle demeure de Meghan Markle et Harry à Windsor, à l'occasion du dimanche de Pâques. Le 21 avril 2019, après avoir assisté à la messe donnée en la chapelle St George non loin de là, les Cambridge se sont rendus au Frogmore Cottage, l'adresse officielle des Sussex depuis quelques semaines.

"William et Catherine ont rendu visite à Meghan parce qu'elle n'a pas pu assister à la messe, a rapporté une source du Harper's Bazaar américain. Ils voulaient la soutenir et voir comment elle allait. C'était une belle après-midi." Après de longs mois de rénovations, le prince Harry et son épouse ont finalement emménagé au Frogmore Cottage au début du mois d'avril : "Ils sont vraiment installés maintenant, a témoigné un proche. C'est vraiment une jolie maison et ils y ont fait un super boulot. Tellement de lumière et d'énergie positive. Je ne pourrais penser à un meilleur endroit pour commencer une famille." Tant et si bien que l'ancienne actrice de 37 ans envisagerait d'accoucher à domicile, pour plus d'intimité et de confort.