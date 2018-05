Meghan Markle : Ce que la duchesse a fait de son bouquet de mariée...

La plupart des meilleures amies de Meghan Markle, 36 ans, étant déjà mariées et mamans, à l'image de la styliste canadienne Jessica Mulroney ou de Benita Litt, qui dirige sa propre agence de marketing après avoir été avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, aucune ne lui en voudra vraisemblablement de n'avoir pas sacrifié à la tradition du lancer de bouquet, lors de son mariage avec le prince Harry, le 19 mai 2018 à Windsor. C'est en effet une autre tradition que la nouvelle duchesse de Sussex a choisi, sans surprise, de suivre.

Suivant l'exemple de respectables devancières, telles que la reine mère, qui initia cet usage en 1923, la reine Elizabeth II, la princesse Diana ou la duchesse Catherine de Cambridge, la duchesse Meghan a destiné son bouquet de mariée à la Tombe du soldat inconnu de l'abbaye de Westminster. La composition florale créée par Philippa Craddock avec la participation du prince Harry, qui a spécialement cueilli du myosotis - une des fleurs qu'affectionnait sa mère Lady Di - dans les jardins du palais de Kensington, a été déposée (voir dans notre galerie photo) dimanche 20 mai, au lendemain du mariage, sur le monument commémorant les soldats tombés au champ d'honneur lors de la Première Guerre mondiale et des conflits qui ont eu lieu depuis partout dans le monde.

Le bouquet en lui-même contenait aussi un élément particulièrement traditionnel : un brin de myrte - une coutume de la famille royale depuis les noces de la reine Victoria et du prince Albert en 1840 -, symbole du mariage, de l'amour et de l'espoir. Meghan Markle y avait également fait intégrer fleurs qu'elle aime, comme des pois de senteur, du muguet, de l'astilbe, du jasmin et de l'astrance. Autant de variétés qui venaient s'ajouter aux cinquante-cinq fleurs brodés sur le voile de sa robe de mariée - cinquante-trois emblématiques de chacun des pays du Commonwealth et deux chères à son coeur (la chimonanthe précoce et le pavot de Californie).

Le mystère du bouquet manquant... et ses conséquences amusantes !

Partie intégrante de l'atmosphère délicieuse du mariage célébré en la chapelle St George de Windsor, chacune de ses six petites "flower girls" portait également un bouquet à dominante de blanc. Toutes... sauf une : si Rylan (7 ans) et Remi (6 ans) Litt, filles de Benita dont Meghan est la marraine, Florence van Cutsem (3 ans) et Zallie Warren (2 ans), dont le prince Harry est le parrain, et la vedette Charlotte de Cambridge (3 ans), fille de William et Kate, avaient bien une composition entre les mains, Ivy Mulroney (4 ans) en était dépourvue. Parce qu'elle avait une mission spéciale : celle de récupérer des mains de la duchesse Meghan de Sussex son bouquet pendant la cérémonie.

Et c'est ainsi que, sur les deux des trois photos officielles du mariage figurant les dix enfants d'honneur réalisées par Alexi Lubomirski et diffusées lundi 21 mai, on peut voir Ivy Mulroney partager le bouquet de Florence van Cutsem sur l'une... et sur l'autre elle le lui a carrément piqué !