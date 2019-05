Meghan Markle enceinte : accoucher à domicile lui sera bientôt impossible

Meghan Markle est enceinte de son premier enfant. Cette grossesse a été annoncée en octobre. La naissance devrait avoir lieu fin avril ou début mai. Depuis quelques jours, la moindre ambulance, la moindre visite à Frogmore Cottage, où Meghan et Harry sont installés depuis peu, le moindre changement d'emploi du temps officiel, provoquent un émoi.

Selon une correspondante royale du Daily Mail, la duchesse de Sussex envisagerait d'accoucher à domicile. Celle qui a fait appel à une doula, pour l'accompagner jusqu'aux premiers mois du bébé, aimerait en effet accueillir son enfant dans la plus grande discrétion. Pour le Daily Mail, chaque jour qui passe éloigne Meghan de ce souhait.

En effet, si la grossesse s'éternise, l'épouse du prince Harry n'aura d'autre choix que de se rendre au Frimley Park Hospital, à quelques kilomètres de Windsor, pour que son accouchement soit déclenché par un médecin. Le Daily Mail écrit même que la duchesse n'aurait plus que 48h pour accoucher naturellement. Pour rappel, la médecine intervient entre 7 et 10 jours environ après la date prévue initialement.

Si la presse s'impatiente, le duc et la duchesse de Sussex s'en tiennent à leur plan. Dans un communiqué, Kensington Palace avait prévenu : "Le duc et la duchesse de Sussex sont très reconnaissants des mots de bienveillance qu'ils ont reçus de la part des habitants du Royaume-Uni et du monde entier alors qu'ils se préparent à accueillir leur bébé. Leurs Altesses Royales ont pris la décision personnelle de garder privés les plans autour de l'arrivée de leur enfant. Le duc et la duchesse ont hâte de partager cette nouvelle passionnante avec tout le monde une fois qu'ils auront eu l'occasion de célébrer tout cela en privé en tant que nouvelle famille."

Près de Frogmore House, des fans de la famille royale sont chaque jour plus nombreux à se réunir. Ils veulent être aux premières loges quand le bébé sera annoncé.