Meghan Markle déjà maman en secret ? La reine Elizabeth II lui a rendu visite...

Alors que le bébé du prince Harry et de sa femme Meghan Markle était attendu entre la fin d'avril et le début du mois de mai, se peut-il qu'il soit déjà né ? La duchesse de Sussex avait fait savoir qu'elle ne dirait pas où devait se dérouler son accouchement ni ne donnerait de détails avant un certain laps de temps. On apprend que la reine est allée la voir...

Comme le rapporte la presse outre-Manche, Elizabeth II a rendu visite à Meghan Markle, à son domicile de Frogmore Cottage à Windsor, après avoir assisté à la messe de Pâques. Lors de l'office, on se souvient que le prince Harry avait fait le déplacement seul, retrouvant sur place son frère le prince William et sa belle-soeur Kate Middleton.

C'est chez elle que la jolie brune de 37 ans souhaiterait accoucher de son premier enfant et la visite de la reine, qui doit être systématiquement la première personne informée lors de la naissance d'un royal baby, semble indiquer qu'il est possible que bébé soit là. On imagine mal la souveraine de 93 ans faire une simple visite de courtoisie à une femme au bord de l'accouchement... Quant à la mère de l'ex-actrice, Doria Ragland, elle n'a pas été vue depuis son arrivée à Londres et cela laisse aussi penser qu'elle est aux côtés de sa fille pour l'aider dans ses premiers pas de mère. En revanche, son père Thomas a clairement été boycotté en raison de ses relations tendues avec sa fille.

L'hypothèse que Meghan Markle, qui ne voulait pas accoucher dans l'aile Lindo de l'hôpital St Mary comme Kate Middleton, soit déjà maman a été renforcée par les commentaires de l'animateur radio Chris Evans, qui travaille sur les ondes de Virgin Radio. "Je pense savoir quelque chose... Il est possible que le royal bébé soit déjà là. La reine est passé au domicile de Harry et Meghan. Fait-elle ça d'habitude ? Non", a-t-il clamé.

Pour l'heure, tant que la principale intéressée - dont on a bien cru qu'elle allait accoucher il y a quelques jours à cause d'une ambulance semant la panique à Londres - ne commente pas, tout cela reste bien évidemment de la spéculation, au même titre que le futur prénom de son bébé, qui agite les parieurs depuis qu'un inattendu patronyme a resurgi...

