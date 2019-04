Meghan Markle enceinte : Son père Thomas ne verra pas le bébé...

Enceinte de son premier enfant, Meghan Markle (37 ans) doit accoucher dans l'intimité de son domicile de Frogmore Cottage, contrairement à la duchesse de Cambridge Kate Middleton, qui avait choisi l'hôpital St Mary à Londres. L'ex-actrice américaine – sa nationalité va être un problème pour le bébé– ne compte pas profiter de cette maternité pour se réconcilier avec son père...

Comme le rapporte le site TMZ, Thomas Markle est toujours persona non grata auprès de la famille royale britannique depuis qu'il s'est fâché avec sa fille, il ne compte donc pas prendre la direction de Londres pour tenter de recoller les morceaux et voir le futur royal baby. Le père de Meghan Markle a fait parler de lui depuis l'officialisation de la relation amoureuse entre l'ancienne star de la série Suits et le prince Harry en se mettant en scène pour des paparazzades et en distillant ses confidences auprès des médias contre rémunération. Récemment, Meghan Markle lui a même écrit une lettre dans laquelle elle lui a demandé de cesser de s'exposer médiatiquement et de parler d'elle...

Alors que Thomas Markle, qui n'avait pas pu assister au mariage grandiose de sa fille en raison de ses problèmes de santé, ne fera pas le déplacement, son ex-femme Doria Ragland a déjà pris la direction du Royaume-Uni.

Une fois le bébé né – il prendra alors automatiquement la 7e place dans l'ordre de succession au trône –, il semblerait que Meghan Markle et le prince Harry comptent déménager à l'étranger. Il se murmure en effet que la couronne britannique souhaite les envoyer en Afrique. Un continent que le fils de la regrettée Lady Di connaît bien pour y être souvent allé en mission et qu'il apprécie.

Pour l'heure, la priorité du couple est surtout de trouver une nounou. La jolie brune souhaiterait que son employée soit une Américaine plutôt qu'une Britannique...

Thomas Montet